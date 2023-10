Nach einem volatilen Dienstagshandel hat der DAX (WKN: 846900) am Mittwoch schon wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am Ende des Tages büßte das größte deutsche Börsenbarometer mehr als 150 Punkte ein und ging -1,03% tiefer mit 15.094 Punkten aus dem Handel. Auch von der US-Börse kamen diesmal negative Impulse. Die deutschen Standardwerte starteten knapp unterhalb des Schlusskurses vom Dienstag in den Handel und rutschten im frühen Handel bis auf ...

