"Nachhaltig finanzieren - allen Widrigkeiten zum Trotz": Das ist das Motto der diesjährigen Structured FINANCE. Nachhaltige Finanzierungen sind aus dem Finanzierungsmix der Unternehmen nicht mehr wegzudenken, aber die Geldgeber werden anspruchsvoller - in Sachen Daten, in Sachen Reporting, in Sachen Real Impact. Wie genau die neuesten Anforderungen in Sachen ESG-Reporting und Green Finance aussehen und wie CFOs und Treasurer mit ihnen Schritt halten können, das haben wir in unserem mobilen FINANCE-TV-Studio Robert Schindler von der Commerzbank, Erich Suess von BCG und Sonja Kardorf von der Deutschen Leasing gefragt. Als Abschluss unserer Sondersendung haben wir aber auch noch nach einem ausgefallenen und dennoch zukunftsorientierten Thema gesucht und dies bei Harald Fritsche von Deloitte gefunden. Er führt uns in das Thema "Kryptowährungen und das Treasury" ein. Die Statements unserer Experten im Rahmen unserer SF-Sondersendung gibt es hier bei FINANCE-TV.