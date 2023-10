Generali: Short Setup trotz guter Zahlen!

Die Generali-Aktie könnte abstürzen!

Generali (G) - ISIN IT0000062072

Deutlich bessere Zahlen als im Vorjahr! Rückblick

Die Generali-Aktie liegt im Halbjahresvergleich nur wenige Cent über dem Kurs vor Halbjahresfrist. Die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage zeigt mit der heutigen roten Kerze Auflösungserscheinungen nach unten. Die Unterstützung wurde heute bereits kurzfristig gebrochen.

Allianz-Aktie: Chart vom 19.10.2023, Kürzel: G, Kurs: 19.016 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die fundamentalen Daten sehen sowohl im Vergleich der Vorjahre als auch in Bezug auf die Halbjahresmeldung gar nicht so schlecht aus. Der italienische Versicherer steigerte seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank geringerer Schäden durch Naturkatastrophen kräftig. Der Überschuss betrug gut 2.2 Milliarden EUR, was mehr als das Zweieinhalbfache des Vorjahreswertes war. Der operative Gewinn stieg um 28 Prozent auf 3.7 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte der Gewinn jedoch unter Abschreibungen auf russische Wertpapiere und einer Beteiligung am russischen Versicherer Ingosstrach gelitten, was dazu führte, dass der Anstieg in diesem Jahr noch deutlicher ausfiel.

SETUP

Charttechnisch sieht das jedoch keineswegs gut aus. Falls die Unterstützungslinie erneut gebrochen würde, wäre das ein Signal an die Bären. Kursziel wäre das Pivot-Tief vom 9. Oktober. Die Absicherung könnte knapp über der Widerstandslinie liegen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Generali ist bärisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in G.

Veröffentlichungsdatum: 19.10.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.