Nach der Erholung vom Vortag hat die Alphabet-Aktie zur Wochenmitte wieder nachgegeben. Rückblick: Die Alphabet-Aktie war im vergangenen Monat bis auf 128,19 USD zurückgefallen, drehte anschließend jedoch nach oben und setzte zu einer kräftigen Erholungsbewegung an. Dabei legten die Kurse seit dem September-Tief in der Spitze 11,1% an Wert zu und erreichten ...

