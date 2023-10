Im Sommer hatten Zocker die Uniper-Aktie mehrmals massiv nach oben katapultiert. Doch inzwischen ist die Euphorie längst verflogen. Am Donnerstag verzeichnen die Papiere des Versorgers einmal mehr ein Minus von rund 20 Prozent. Hintergrund: Der verstaatlichte Konzern plant einen Kapitalschnitt, um dem Bund den Ausstieg zu erleichtern.Uniper will je 20 Aktien zu einer zusammenlegen. So soll das Grundkapital von nominal 14,16 Milliarden auf 416 Millionen Euro herabgesetzt werden, der rechnerische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...