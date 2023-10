Die Nr. 1 auf dem chinesischen Automarkt hat laut vorläufigen Berechnungen im abgelaufenen Q3 umgerechnet zwischen 1,2 und 1,5 Mrd. € verdient, auf 9 Monate gerechnet sind das bis zu 2,9 Mrd. € Nettogewinn. Im Septemberquartal konnte BYD insgesamt 822.094 Fahrzeuge absetzen, was neuer Rekord ist. An der Marktführung in China ist nicht zu rütteln. Das Auslandsgeschäft wächst ebenfalls dynamisch mit einem Zuwachs um 107 % auf 91.000 Fahrzeuge. Damit gleicht man Schwächen im Heimatmarkt aus. Die Aktie versucht sich an einem neuen Ausbruchsversuch über 250 HKD, wir warten dennoch ab.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken