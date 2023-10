Berlin (ots) -Was zeichnet faire Unternehmen aus? Der Kundschaft auf Augenhöhe begegnen, Versprechen einhalten, offen auftreten und verlässlich sein sind einige der Eigenschaften, die Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten. Im Rahmen einer großen Befragung haben nun rund 73.600 Kundenstimmen entschieden, welche Anbieter aktuell in puncto Fairness führend sind. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz die Preisträger mit dem "Deutschen Fairness-Preis 2023" aus (Sendehinweis: ntv service, Montag, 23.10.2023, 18:35 Uhr).Die renommierte Auszeichnung erhalten in diesem Jahr beispielsweise Viactiv Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), 123energie (Stromanbieter überregional), Schauinsland-Reisen (Reiseveranstalter), Aldi Talk (Mobilfunkanbieter), Schlaraffia (Betten & Matratzen), Jet (Tankstellenshops), Wir-machen-Druck.de (Online-Druckereien), Sparda-Bank Hamburg (Genossenschaftsbanken) und Debeka Bausparkasse. "Alle Preisträger setzen in ihrer Branche Maßstäbe in puncto Fairness. In vielen Fällen sorgen dabei insbesondere die Zuverlässigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Unternehmen für eine hohe Kundenzufriedenheit", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Faire Unternehmen sind jene, bei denen sich die Kundinnen und Kunden in vielerlei Hinsicht gut aufgehoben fühlen. Der Deutsche Fairness-Preis ist eine Verbraucher-Auszeichnung, die Orientierung und Entscheidungshilfen bietet."In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht. Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten in jeder der 75 Kategorien nur jeweils ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 73.599 Kundenstimmen ein. Bewertungen erhielten 923 Anbieter; in die Auswertung gelangten 802 Unternehmen mit mindestens 80 Kundenmeinungen.PREISTRÄGER "Deutscher Fairness-Preis 2023"(alphabetische Sortierung)BerufArbeitskleidung (Hersteller): Engelbert Strauss, Kox, UvexPersonaldienstleister: Manpowergroup, Office People, TemptonTextil-Mietservice: CWS, Elis, MEWAVideokonferenzsysteme: Lifesize, Pascom, PolyDienstleisterBestattungsunternehmen überregional: Friedwald, NovemberCatering-Unternehmen: Aramark, Compass Group, DussmannOnline-Druckereien: Cewe.de, Flyeralarm, Wir-machen-Druck.dePaketdienste: DHL, UPSFinanzenAutobanken: BMW Bank (BMW Financial Services), Mobilize Financial Services (Renault Financial Services u. a.), Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services)Autopfand: Autopfandprofi, Wittlich KFZ-PfandkredithausBaufinanzierung Filialbanken: Hypovereinsbank, Sparda-Bank Baden-Württemberg, Sparda-Bank WestBausparkassen: Bausparkasse Mainz, BSQ Bauspar, Debeka BausparkasseETF-Anbieter: Amundi, BNP Paribas, iSharesFinanzberatung: Dr. Klein, Interhyp, Telis FinanzFondsgesellschaften: Amundi, Flossbach von Storch, HansainvestGeldtransfer: Moneygram, Wise, WorldremitGenossenschaftsbanken: Berliner Volksbank, Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank WestGiro- und Jugendkonten: BW Bank, DKB Deutsche Kreditbank, GLS BankKreditkarten (Emittenten): American Express, Barclays, Hanseatic BankKundenkreditkarten: Ikea Family Kreditkarte, Payback American Express, Payback VisaOnline-Broker (Spezialisten): Finanzen.net Zero, Onvista Bank, Trade RepublicPfandhäuser: Exchange AG, Grüne's Leihhäuser, Leihhaus WerdierPrivatbanken: Donner & Reuschel, HSBC Continental Europe, Quirin PrivatbankSmart Payment: Apple Pay, Payback pay, PaypalSparkassen: Die Sparkasse Bremen, Kreissparkasse Köln, Nassauische SparkasseFreizeit & FamilieBaby-/Kleinkindausstatter: Baby1one (Babyone.de), Babyartikel.de, Babymarkt.deFitness-Studios: Bodystreet, FitX, InjoyFotostudios: Sceneline, StudiolineJuweliere: Fossil, Konplott, Thomas SaboKinderwagen & Zubehör: Abc-Design, Emmaljunga, Peg PeregoNon-Food-Discounter: Action, Thomas Philipps, WoolworthRestaurantketten: Jim Block, L'Osteria, The Burger HouseSchulranzen & Zubehör: Ergobag, Herlitz, McNeillHaus & WohnenBetten & Matratzen: Dunlopillo, MFO Matratzen, SchlaraffiaGartenmärkte: 1A Garten, Blumen Risse Gartencenter, Dehner GartencenterGasanbieter regional: EMB, ESB Energie Südbayern, Hamburg EnergieGasanbieter überregional: 123energie, Immergrün Energie, SWM Stadtwerke MünchenHaushaltsgeräte: AEG, Bosch, MieleStromanbieter regional: ESB Energie Südbayern, MVV Energie, Sachsen Energie (Drewag / Enso)Stromanbieter überregional: 123energie, Eprimo, Yello StromUmzugsunternehmen: Confern, Dachser & Kolb, DMS Umzug und LogistikReise & MobilitätAutohändler: Ahg, Dello-Gruppe, Graf HardenbergAutovermieter: Buchbinder, Enterprise Rent-A-Car, HertzAutowaschanlagen: Clean Car, Kärcher Clean Park, Mr. WashFahrräder (Hersteller): Bergamont, Diamant, HerculesKfz-Vertragswerkstätten: Vertragswerkstatt Fiat, Vertragswerkstatt Ford, Vertragswerkstatt HyundaiKfz-Werkstätten (freie): Euromaster, Pitstop, VergölstKinder-Fahrräder (Hersteller): Bachtenkirch, Kaniabikes, PukyKoffer/Reisegepäck: Eastpak, Samsonite, TitanKreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten): A-Rosa, Nicko Cruises, Phoenix FlussreisenKreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten): Hapag-Lloyd Cruises, Princess Cruises, TUI CruisesReiseveranstalter: L'tur, Schauinsland-Reisen, TUITankstellenshops: Hoyer, Jet, StarWohnmobile/Wohnwagen: Dethleffs, Frankia, HymerTechnikAntivirus-Software: Eset, Norton, Trend MicroCloud-Anbieter: 1blu, Luckycloud, Your Secure CloudComputer-Hersteller: Acer, Asus, MedionDrohnen/Quadrocopter: Jamara, Revell, Xcite RCInternetanbieter: 1&1, Congstar, EasybellMobilfunkanbieter: Aldi Talk, Congstar, KlarmobilPremium TV-Anbieter: o2 TV, Telekom Magenta TV, Waipu.tvSmartphone-Werkstätten: Apple Reparaturservice, My Phone Repair, Samsung ReparaturserviceUnterhaltungselektronik: Medion, Panasonic, PhilipsVPN-Anbieter: Atlasvpn, Express VPN, SurfsharkVersicherungenBerufsunfähigkeitsversicherungen: Nürnberger Versicherung, Swiss Life, WürttembergischeDirektversicherer: CosmosDirekt, Europa, HUK24Gesetzliche Krankenversicherer: AOK Plus, hkk Krankenkasse, Viactiv KrankenkasseHandy-/Elektronikversicherungen: Friendsurance, Hepster, Schutzbrief24Private Krankenversicherer: Debeka, Hanse-Merkur, SDKRechtsschutzversicherungen (Spezialisten): Advocard, Örag, Roland RechtsschutzReiseversicherungen: Allianz Travel, Berlin Direkt Versicherung, EnvivasRentenversicherungen: Alte Leipziger, Europa, Volkswohl BundTierversicherungen: Agila Haustierversicherung, Panda, TierdirektVersicherer mit Vermittlernetz: ADAC, Debeka, DEVKVersicherungsmakler: GGW Gossler Gobert & Wolters, Hoesch & Partner, PantaeniusVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/5629474