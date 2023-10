(shareribs.com) London 19.10.2023 - Die US-Ölbestände sind in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Die Produktion bleibt jedoch auf hohem Niveau. Die Lage an den Ölmärkten bleibt angespannt. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,5 Millionen Barrel auf 419,7 Millionen Barrel gesunken. Damit liegen die Lagerbestände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...