Smallcaps tun sich weiter schwer, die Bewertungen sind extrem niedrig. Einige Aktien haben sich aber deutlich erholt, etwa Pantaflix, Fashionette und Veganz. Deutsche Rohstoff klettert sogar auf Rekordhoch. Die drei Fragen gehen diesmal an Georg Issels von Scherzer & Co.18. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Krieg in Israel, hohe Zinsen, schwache Konjunktur - die vielen schlechten Nachrichten lasten auch auf dem Scale-Segment. Der Scale All Share liegt am Mittwochmorgen bei 1.130 Punkten ...

