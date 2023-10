EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Corporate News Makler als strategisch wichtiger Vertriebsweg Strategischer Ausbau des Maklervertriebs

Einführung und Nutzung der BiPRO-Schnittstelle

Hybrider Vertrieb: Makler als Bindeglied

Makler fragen zunehmend nach digitalen Produkten Frankfurt am Main, 19. Oktober 2023 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("Deutsche Familienversicherung"), der führende Direktversicherer aus Frankfurt, hat den Maklervertrieb neuaufgesetzt und wird diesen strategisch weiterentwickeln. Als Direktversicherer vertreibt das Unternehmen seine Produkte zu 90% online oder direkt, dennoch sieht das Unternehmen den Maklervertrieb als wichtiges Bindeglied zum Kunden und wird den Vertriebsweg strategisch ausbauen. "Ich bin von der Zusammenarbeit mit Maklern vollkommen überzeugt. Denn Makler leisten bei der Beratung und Auswahl von Versicherungsprodukten hervorragende Arbeit im Sinne und Interesse der Kunden und finden für Ihre Kunden genau das Versicherungsprodukt, welches unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse und Lebensziele am besten zu ihnen passt. Gerade deswegen sehe ich ein enormes Potential für den Vertrieb der DFV im Bereich des Maklervertriebs, welches sich positiv auf unseren profitablen Wachstumskurs auswirken wird.", kommentiert Ansgar Kaschel, Vertriebsvorstand der Deutschen Familienversicherung. Einführung von BiPRO für Maklervertrieb Papierkram und komplexe Produkte war gestern, verantwortungsvoller, digitaler Vertrieb ist heute. Die Digitalisierung und die Produkte der Deutschen Familienversicherung machen es möglich, denn für die DFV beginnt die Digitalisierung bereits bei der Produktgestaltung. Hierbei wird besonderer Wert auf leistungsstarke und für den Kunden verständliche Versicherungsprodukte gelegt. Mit der Einführung des BiPRO-Standards geht die DFV nun den nächsten Schritt in der Optimierung der Zusammenarbeit mit Maklern, Vertrieben und Pools. Die DFV bedient damit die Bedürfnisse der Vertriebspartner, welche sich eine Eingliederung in die Prozesslandschaften der eigenen Systeme wünschen. Erster Partner ist die VEMA, der größte genossenschaftlich organisierte Verbund für Versicherungsmakler in Deutschland. Die Anbindung weiterer Partner soll nun zügig erfolgen.



Makler wollen hochwertige, einfache und digitale Produkte Die Makler haben verstanden, dass die Digitalisierung eine Chance ist und keine Bedrohung. Deswegen brauchen die Makler und Vermittler Partner an ihrer Seite, die ihrem Anspruch gerecht werden, die Digitalisierung als Vertriebs- und Wachstumschance zu nutzen. Mit den digitalen Testsieger-Produkten und den digitalen Services der Deutschen Familienversicherung hat der Makler im digitalen Zeitalter die Chance, sich einzig und allein auf seine Kunden zu konzentrieren und muss sich nicht mit lästigen Folgeprozessen aufhalten. Für den Vertriebserfolg ist besonders die Qualität der Produkte maßgeblich. Viele Produkte der Deutschen Familienversicherung sind entweder Stiftung Warentest-Testsieger oder mit "sehr gut" benotet und bieten den Maklern somit die besten Voraussetzungen.

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist ein führender Direktversicherer. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

