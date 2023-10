Düsseldorf (ots) -Die Handwerkskunst von Intimissimi trifft auf die grenzenlose Kreativität von Jennifer Lopez. So entstand eine exklusive Lingerie-Kollektion, die nun auf dem Markt ist.Bereits im Frühjahr dieses Jahres trat Jennifer Lopez als globale Markenbotschafterin für Intimissimi auf. Mit dem Launch der von Jennifer Lopez entworfenen Kapsel-Kollektion "This Is Me Now", beginnt nun ein wichtiges zweites Kapitel der kreativen Partnerschaft. Der Name der Kollektion ist inspiriert von Jennifer Lopez' kommendem Album "This is me...now", das sich mit der Reise ihrer persönlichen Entwicklung befasst. Auch die Designs der gemeinsamen Kollektion fangen die Themen innere Stärke, Selbstbestimmung und Selbstreflexion ein.Aufwändig bestickte Details und hochwertige Materialien wie Seide und Spitze sorgen für eine luxuriöse Anziehungskraft und bieten ein unvergleichliches sensorisches Erlebnis. Ein zartes, wiederkehrendes Detail ist der Kolibri. Glück, Unverwüstlichkeit und vibrierende Energie symbolisierend, hat er eine große Bedeutung für Jennifer und verleiht den Styles eine zusätzliche Bedeutungsebene. Die Farbpalette bietet drei Optionen: zeitlos-raffiniertes Schwarz, anmutiges Champagner und intensives, mutiges Jadegrün, das Jennifer Lopez besonders am Herzen liegt. Die Kapsel Kollektion möchte die individuelle Schönheit jeder Frau umarmen und unterstreichen.Über die Kampagne:Das Einzigartige an dieser Kampagne ist die Integration des mit Spannung erwarteten neuen Albums von Jennifer Lopez. Unter der kreativen Leitung von Riccardo Ruini, zusammen mit der kreativen Vision des Regisseurs Francesco Carrozzini und der Linse des Fotografen Norman Jean Roy, fangen die Bilder der Kampagne Jennifers persönlichste Momente sowohl bei der Entstehung ihres neuen Songs als auch bei der Kreation ihrer Dessous-Kollektion ein. "Dessous sind zutiefst intim - sie sind wie eine Umarmung, die uns befähigt, uns frei und schön zu fühlen.", so Lopez. "Lingerie ist zart und weich und doch enthüllt sie das Vertrauen in dich selbst."In einem zusätzlichen Video der Kampagne geht Jennifer Lopez auf das Wesen der Zusammenarbeit mit Intimissimi ein. Sie bringt den Spirit der Partnerschaft wunderbar zum Ausdruck: "Amerikanische Kreativität trifft auf italienisches Design mit der Leidenschaft, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen", so Lopez. "Wir haben gemeinsam daran gearbeitet, meine Vision von Weiblichkeit zum Leben zu erwecken und sie mit den feinsten Stoffen und den zartesten Stickereien zu veredeln.", erzählt sie enthusiastisch.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswerther Straße 13240474 Düsseldorfinfo@juli-pr.comwww.juli-pr.comTel: 0176-70646206Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134324/5629556