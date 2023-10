Unterföhring (ots) -- Das Merseyside Derby zwischen Liverpool und Everton, ManCity gegen Brighton, Chelsea gegen Arsenal und ManUnited in Sheffield ab 13.20 Uhr direkt nacheinander- Das "Match of the Week" an der Stamford Bridge am Samstag ab 18.00 Uhr mit Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld, auf skysport.de (https://sport.sky.de/fussball/artikel/exklusiv-im-stream-fc-chelsea-fc-arsenal-data-zone/12935865/34946) und in der Sky Sport App zusätzlich auch in der "Data Zone"- Insgesamt zeigt Sky Sport von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 9. Spieltags der Premier League exklusiv, acht davon live- Die Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 19. Oktober 2023 - Nach der Länderspielpause dürfen sich die Fans des englischen Fußballs bei Sky Sport auf das volle Programm freuen. Am Super-Samstag präsentiert Sky Sport ab 13.20 Uhr vier Spiele direkt nacheinander und knapp zehn Stunden Live-Fußball aus der Premier League nonstop. Insgesamt sind von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 9. Spieltags der Premier League exklusiv zu sehen, acht davon live.Den Auftakt macht am Samstag ab 13.20 Uhr das Merseyside Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton. Während die Reds mit Rang vier und nur drei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze gut in die Saison gestartet sind, droht dem Stadtrivalen erneut der Abstiegskampf. Direkt im Anschluss ab 15.30 Uhr überträgt Sky die Begegnung des Serienmeisters Manchester City gegen Brighton & Hove Albion. Parallel dazu zeigt Sky Sport auch die Partie zwischen Newcastle United und Crystal Palace auf Sky Sport Mix sowie ab 16.00 Uhr das Spiel des FC Brentford gegen den FC Burnley für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.Höhepunkte des Super-Samstags aus der Premier League ist das "Match of the Week" in London. Ab 18.00 Uhr begrüßen Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator und Moderator die Zuschauer*innen zum Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal. Mit einem Sieg an der Stamford Bridge könnten die Gunners an die Tabellenspitze klettern. Als Zusatz-Service steht Sky Sport Kunden auf skysport.de und in der Sky Sport App auch die "Data Zone" zum Spiel zur Verfügung.Den Abschluss des Tages bildet im Anschluss ab 20.50 Uhr das Gastspiel von Manchester United bei Schlusslicht Sheffield United.Komplettiert wird der Spieltag von den Begegnungen Aston Villa gegen West Ham United am Sonntag ab 17.20 sowie Tabellenführer Tottenham Hotspur gegen den FC Fulham am Montag ab 20.50 Uhr.Die Premier League mit Sky Q oder WOW live erlebenDie Übertragungen der Premier League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Der 9. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:13.20 Uhr: FC Liverpool - FC Everton live auf Sky Sport Premier League15.30 Uhr: Manchester City - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: Newcastle United - Crystal Palace live auf Sky Sport Mix16.00 Uhr: FC Brentford - FC Burnley im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App18.00 Uhr: "Match of the week": FC Chelsea - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League und in der Data Zone auf skysport.de und in der Sky Sport App20.30 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier League20.50 Uhr: Sheffield United - Manchester United live auf Sky Sport Premier League2.30 Uhr: Nottingham Forest - Luton Town zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League4.45 Uhr: AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:17.20 Uhr: Aston Villa - West Ham United live auf Sky Sport Premier LeagueMontag:16.00 Uhr: Box2Box - Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League20.50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Fulham live auf Sky Sport Premier LeaguePressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5629629