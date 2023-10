Bonn (www.anleihencheck.de) - Im August wuchs die Wirtschaft Großbritanniens um 0,2 Prozent und machte damit einen Teil des Rücksetzers um 0,6 Prozent vom Juli wieder wett, so die Analysten von Postbank Research.In Q2 sei die britische Wirtschaft ebenfalls um 0,2 Prozent gewachsen. Am Arbeitsmarkt halte der Aufwärtsdruck auf die Löhne an, obgleich diese im August "nur noch" um 8,3 Prozent zum Vorjahr zugelegt hätten, nach 8,5 Prozent im Juli. ...

