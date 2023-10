Linz (www.anleihencheck.de) - Die Meinungen bezüglich eines weiteren Zinsschrittes der Reserve Bank of Australia (RBA) sind gespalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die RBA rechne mit einem sehr langsamen Rückgang der Inflation (aktuell 6,0%), welche laut Prognosen erst 2025 ihr Zielband von 2 bis 3% erreichen dürfte. Bei der November Sitzung würden dann auch schon konkrete Daten zum Arbeitsmarkt und auch aktualisierte Inflationsdaten vorliegen. ...

