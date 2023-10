Zwei weitere chinesische Elektroauto-Hersteller setzen auf die besonders schnell ladbare neue LFP-Batterie Shenxing von CATL. Nach Neta und Avatr kündigten auch Chery und BAIC BJEV deren Einsatz an. Im Falle von Chery sollen die Autos mit diesem Akku auch in Europa verkauft werden. Chery will den Akku zunächst in E-Autos seiner Marke Exeed verbauen. Die Exeed-Stromer (und auch jene von Luxeed, einem Joint Venture von Chery und Huawei) sind aber bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...