Der finnische Netzwerkausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681) will eine Quartalsdividende in Höhe von 0,03 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 2. November 2023 (Record day: 24. Oktober 2023) Nokia hatte auf der Hauptversammlung im April 2023 beschlossen für das letzte Geschäftsjahr insgesamt eine Dividende in Höhe von 0,12 Euro an die Aktionäre auszuschütten, zahlbar in vier ...

