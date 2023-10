Gcore, ein führender europäischer KI-Cloud-Anbieter, startet einen Generative AI Cluster mit NVIDIA A100 Tensor Core GPUs und NVIDIA H100 Tensor Core GPUs. Diese KI-Cloud-Infrastruktur bietet GenAI-Funktionen, die es Business-Anwendern in Europa ermöglichen, ihre Prozesse für das KI/ML-Modelltraining zu beschleunigen und Innovationen in der KI voranzutreiben.

Die Nachfrage nach leistungsstarken Grafikprozessoren (GPUs), die die Entwicklung und den Einsatz von KI-gestützten Servicen in Rechenzentren voranbringen, steigt rasant. Die Einführung des Generative AI Clusters von Gcore ermöglicht es europäischen Unternehmen, auf generative KI-Funktionen auf einer "as-a-Service"-Basis zuzugreifen. Dabei sind alle Unternehmensdaten gemäß der EU-Gesetzgebung geschützt. Dieser Service von Gcore macht es überflüssig, selbst eine eigene KI-Infrastruktur aufzubauen.

Der Gcore Generative AI Cluster beschleunigt die Entwicklung generativer KI-Modelle und bietet Forschungsmöglichkeiten für Start-ups über mittelständische Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen. Diese Entwicklung wird durch erhebliche Investitionen in leistungsstarke GPUs vorangetrieben, darunter NVIDIA A100 und NVIDIA H100.

"Mit der Einführung des Generative AI Clusters von Gcore in Europa läuten wir eine neue Ära für die KI-Entwicklung ein. Dies unterstreicht das Engagement von Gcore, eine hochmoderne Infrastruktur bereitzustellen und KI-gestützte Innovationen weltweit zu fördern", erklärt Andre Reitenbach, CEO von Gcore.

Der neue Generative AI Cluster ist mit Servern ausgestattet, in denen NVIDIA A100 GPUs zum Einsatz kommen. In diesem Jahr plant Gcore die Erweiterung um zusätzliche 128 Server mit den neuesten NVIDIA H100-GPUs.

Gcore Cloud bietet Lösungen für das nahtlose und zuverlässige Training von Modellen und die Umsetzung von Inferenzen auf Basis der NVIDIA GPUs. Diese Lösungen umfassen den direkten Zugang zu KI-Clustern und Deployments über Managed Kubernetes mit NVIDIA-GPU-Nodes sowie die Möglichkeit, Workspaces auf MLOps-Plattformen einzurichten und die Modelle im großen Maßstab mit minimaler Latenz global bereitzustellen. Die Gcore Cloud mit den NVIDIA GPUs kann an unterschiedliche Entwicklungsanforderungen und Workflows angepasst werden.

Gcore hatte bereits AI Cluster in Amsterdam und Newport, Wales, eröffnet.

