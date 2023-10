PFAS ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien. Sie kommen in Verbraucherprodukten und in der Industrieproduktion vor. Einige PFAS-Stoffe können schädlich sein, deshalb plant die EU auf Betreiben einiger Mitgliedsländer ein PFAS-Verbot. Ein Vorschlag zur Beschränkung liegt der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) vor. Bis zum 25.09.2023 konnten interessierte Kreise Stellung beziehen. Auf Basis dieser Konsultationsbeiträge erstellt die ECHA nun eine Bewertung der vorgeschlagenen ...

