Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleiherenditen sind so hoch wie zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt, so die Experten von ODDO BHF.So seien die Finanzierungskosten im Falle 10-jähriger US-Staatsanleihen von 3,7% per Mitte Juli auf über 4,8% in der zweiten Oktoberwoche gestiegen. Im gleichen Zeitraum seien die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen aus Deutschland von 2,2% auf 2,9% und jener aus Italien von 4,0% auf 4,9% geklettert. Für den jüngsten Renditeanstieg gebe es aus Sicht von ODDO BHF gleich mehrere Gründe; die Politik der Notenbanken, Wirtschaftswachstum und starke Arbeitsmärkte, Inflationserwartungen und Laufzeitprämien. In ihrem aktuellen Monthly Investment Brief würden die beiden Chefanlagestrategen von ODDO BHF beleuchten, was der Anstieg der Anleiherenditen aus Anlegersicht bedeute. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...