Katastrophenwarnung von Finanzhistoriker John Hussman: Der S&P 500 befinde sich laut dem Marktguru in einer historischen Blase, die Aktien seien massiv überbewertet. "Die Marktbewertungen befinden sich an einem der drei größten Blasen-Extremwerte in der US-Geschichte", so der erfahrene Investor und Finanzhistoriker John Hussman in seinem jüngsten Forschungsbericht. Zwei frühere Perioden (1929 und 2000) rücksichtsloser Spekulationen endeten katastrophal und die aktuelle Blase werde sich wahrscheinlich auf ähnliche Weise auflösen, fügte er hinzu. Hussman stützt seine düsteren Aussichten auf eine Analyse der Aktienmarktrenditen des vergangenen Jahrhunderts. Demnach endete praktisch jeder …