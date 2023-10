Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die EasyMotionSkin Tec AG auf einer außerordentlichen Generalversammlung den Erwerb der milongroup beschlossen. Da die Übernahme den Ausblick und die Größe des Unternehmens in der Folge deutlich beeinflusst, planen die Analysten mittelfristig die Überarbeitung ihrer Prognosen.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen das Aktienkapital auf 2,92 Mio. CHF (zuvor: 1,00 Mio. CHF) durch die Ausgabe von 19,20 Mio. neuen Inhaberaktien zu einem Nennwert von 0,10 CHF je Aktie und einem Ausgabebetrag von 5,8325 CHF je Aktie gegen Sacheinlage erhöht. Laut einem Sachverständigenbericht werde der Unternehmenswert der milongroup mit 111,98 Mio. CHF taxiert. Die milongroup sei im Fitness- und Gesundheitsbereich tätig und habe im vergangenen Geschäftsjahr bei einem Umsatz von 29,44 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von 1,02 Mio. Euro erzielt. Die milongroup sei auf hochwertige, hochdigitalisierte Fitnessgeräte im B2B-Segment spezialisiert. Daher biete die Integration laut GBC umfangreiche Wachstumsmöglichkeiten durch Cross-Selling, die Erschließung neuer Kundengruppen, Internationalisierung und Digitalisierung. Da die Übernahme den Ausblick und die Größe des Unternehmens deutlich verändert, planen die Analysten mittelfristig mit der Veröffentlichung einer neuen Prognose für das Unternehmen.



