coinIX-CEO Karl Gero Wendeborn und CFO Felix Krekel sprachen auf der AlsterResearch Investment Manager Conference über die Entwicklung des Blockchain- und Kryptomarktes, aktuelle Anwendungsfälle sowie das Portfolio und die finanzielle Entwicklung des Unternehmens. coinIXs Geschäftsmodell konzentriert sich auf Investitionen in Blockchain-Startups, liquide Kryptowährungen und Token-Projekte. Das Unternehmen hat seine Strategie während der Marktkrise angepasst und investiert in Blockchain-Infrastrukturlösungen und fungiert als Ethereum-Validator. Das Portfoliounternehmen Finexity, das reale Vermögenswerte in Token umwandelt, wurde als eine gute Entwicklung hervorgehoben. Die Analysten von AlsterResearch empfehlen erneut KAUFEN, da die Bewertung die Erholung der Kryptomärkte und den positiven Ausblick für H2 2023 nicht widerspiegelt. Das Kursziel von AlsterResearch von EUR 2,36 bietet ein Aufwärtspotenzial von fast 100%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA





