Münster, 19. Oktober 2023: Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter Kassensysteme und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat die vorläufigen Zahlen der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 nach der Rechnungslegung IFRS ermittelt. In den Zahlen sind gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres die Ergebnisse der 100-prozentigen Beteiligung an acardo enthalten.



So stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2022 der konsolidierte Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 von EUR 18,3 Mio. um rund 52,4 Prozent auf EUR 27,9 Mio. Gleichzeitig gelang es, nach einem negativen EBITDA in Höhe von EUR -2,6 Mio. (9M 2022) nun ein positives EBITDA von rund EUR 2,8 Mio. zu erwirtschaften.



Neben dem positiven acardo-Beitrag waren im originären Vectron-Geschäft vor allem die wiederkehrenden Einnahmen ein Treiber für das positive Konzernergebnis. So stiegen dort die wiederkehrenden Umsätze in den ersten neun Monaten 2023 um 48 Prozent auf EUR 9,6 Mio.



Das erfreuliche Ergebnis des 3. Quartals wurde auch durch eine Rückstellungsauflösung bei acardo in Höhe von EUR 0,4 Mio. beeinflusst. "Auch ohne diesen Sondereffekt sind wir mit dem Ergebnis des 3. Quartals sehr zufrieden, da üblicherweise das Sommerquartal eher ruhig verläuft. Weiterhin freuen wir uns, dass beide Geschäftsbereiche jeweils ein positives EBITDA im dritten Quartal beitragen konnten. Wir sehen uns somit auf einem guten Weg, unsere Ziele zu erreichen", erklärt Thomas Stümmler, Gründer und CEO der Vectron Systems AG.





Über Vectron Systems AG:

Mit bisher mehr als 250.000 verkauften Kassensystemen zählt die börsengelistete Vectron Systems AG zu den größten europäischen Anbietern von Kassenlösungen. Darauf aufbauend gewinnt der Bereich von in die Kassen integrierten Apps sowie digitalen und cloudbasierten Services in den Branchen Gastronomie und Bäckerei zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum der Lösungen reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen über Omni-Channel-Ordering bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting.



Im Handelssegment ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft acardo AG einer der führenden Anbieter für Consumer-Activation-Tools, wie Coupons, Cashback-Lösungen und Konsumenten-Apps in Deutschland. Diese werden heute in mehr als 30.000 Filialen, bestehend aus Lebensmittelhändlern, Drogerien, Kinos und Apotheken eingesetzt. Dabei bietet acardo den Kunden einen FullService, von der Konzeption, über die technische Umsetzung bis hin zum Coupon-Clearing. Zu den Kunden zählen die größten Unternehmen der jeweiligen Branche, bspw. EDEKA, Müller, Nestlé, Unilever, Kellogg's, Krombacher, Coca-Cola, PEPSI, Beiersdorf, Hexal, CinemaxX, Cineplex, Universal und Warner Bros.







