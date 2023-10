Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Neben geopolitischen Unruhen drückte zuletzt ein weiterer Unsicherheitsfaktor auf die Anlegerstimmung, insbesondere in den USA, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick."Im Rahmen der letzten Ausgabe langfristiger US-Staatsanleihen stieg deren Verzinsung sprunghaft an", bilanziere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Invesments. "Angeblich ausgelöst durch eine schwache Nachfrage." Experten würden verstärkt die Befürchtung äußern, dass das Angebot mittlerweile die Nachfrage übersteige und die Verzinsung in die Höhe schießen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...