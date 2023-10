London (www.anleihencheck.de) - Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe erreichte in der ersten Oktoberwoche 4,8% und damit den höchsten Stand seit 2007, so Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income, Janus Henderson Investors.Der Druck auf die Anleihemärkte sei ansteckend gewesen, da Aktien gefallen seien und sich die Credit Spreads aufgrund steigender Zinsen ausgeweitet hätten. Für Anleger in festverzinslichen Wertpapieren sei die Aussicht auf ein drittes Jahr mit negativen Renditen bei längerfristigen US-Staatsanleihen - was in der Geschichte noch nie vorgekommen sei - unangenehm real geworden. ...

