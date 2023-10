Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) verbessert sich leicht um +0,3% und steht momentan bei 157,50 €. Seit dem Allzeithoch im April bei rund 187 € befindet sie sich in einer Korrekturphase - der gesamte Rückgang beträgt -16%. Jede Korrekturphase einmal ein Ende und geht dann wieder in einen Anstieg über. Ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen? Deutsche Börse vorgestellt Die Deutsche Börse mit dem Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main ist eine ...

