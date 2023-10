Wien (www.anleihencheck.de) - Immobilienkredite haben sich in den vergangenen drei Monaten weiter verteuert, so die Experten von "FONDS professionell".Das zeige der regelmäßige Index des größten österreichischen Kreditmaklers Infina. Der Effektivzins für einen 25-jährigen Kredit über 100.000 Euro mit zehnjähriger Fixzinsbindung liege bei 4,97 Prozent, während es im Juli noch 4,68 Prozent gewesen seien. Laut Infina liege in diesem Segment die Effektivrate bei 568 Euro im Monat. Zum Vergleich: Wer vor zwei Jahren einen solchen Vertrag abgeschlossen habe, habe im Durchschnitt nur 396 Euro gezahlt. ...

