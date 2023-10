EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Hapag-Lloyd und Norsul starten neues Joint Venture für Kabotagegeschäft in Brasilien



19.10.2023 / 14:00 CET/CEST

Neues Joint Venture "Norcoast" von Hapag-Lloyd und Norsul gegründet

Kunden erhalten unabhängige, integrierte Containertransportdienste

Aufnahme des operativen Betriebs in Q1 2024 Hapag-Lloyd und das brasilianische Schifffahrts- und Logistikunternehmen Norsul haben ein neues Joint Venture mit dem Namen "Norcoast" gegründet. Auf der Grundlage einer 50:50-Partnerschaft wird Norcoast ab dem ersten Quartal 2024 Container-Kabotage und -Feederdienste zwischen brasilianischen Häfen anbieten. Norcoast wird ein unabhängiges Unternehmen in diesem Sektor sein und die Stärken beider Muttergesellschaften nutzen. "Der brasilianische Küstentransportsektor wächst ständig und hat im Jahr 2022 über 1,2 Millionen TEU umgeschlagen. Norcoast wird integrierte Logistik sowie schnelle und effiziente Services für seine Kunden anbieten - und damit von der steigenden Nachfrage nach Transportlösungen in der brasilianischen Küstenschifffahrt profitieren", sagte Andrés Kulka, Senior Managing Director Region Latin America bei Hapag-Lloyd. "Die Gründung von Norcoast ist ein wichtiger Meilenstein, da sie die Kompetenzen von Hapag-Lloyd und Norsul vereint. Norcoast wird Unternehmen einen Zugang zu Transportmitteln in der Küstenschifffahrt sowie zusätzliche Transportkapazitäten bieten und zugleich in den größten Häfen Brasiliens präsent sein", erklärte Angelo Baroncini, CEO von Norsul. Als CEO von Norcoast wurde Gustavo Paschoa bestellt, der umfangreiche Branchenkenntnisse im brasilianischen Transport- und Logistiksektor mitbringt - unter anderem aus früheren Führungspositionen bei Norsul, Damco, DSV und Penske Logistics. Norcoast ist bereits als Unternehmen registriert und die Zusammenarbeit zwischen Hapag-Lloyd und Norsul wurde vom Administrative Council for Economic Defense (CADE), der nationalen Wettbewerbsbehörde Brasiliens, genehmigt. Der Antrag, als brasilianische Schifffahrtsgesellschaft (EBN) zu operieren, wurde zudem vom Verwaltungsrat der Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) genehmigt - damit ist der Weg für den Markteintritt geebnet, wodurch brasilianische Kunden von einem besseren Angebot im Markt profitieren werden.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 258 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,9 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit rund 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 135 Ländern mit knapp 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,9 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 115 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Über Norsul

Mit 60 Jahren Erfahrung in der Kabotage ist Norsul ein führender Akteur in der wachsenden Integration der brasilianischen Schifffahrt und Logistik. Im Jahr 2022 beförderte das Unternehmen 28 Millionen Tonnen festes Massengut (wie Zement, Mineralien, Stahlerzeugnisse und Rohstoffe) und flüssiges Massengut (Kohlenwasserstoffe, Derivate und Biokraftstoffe) und erzielte in diesem Zeitraum einen Umsatz von 2,2 Milliarden R$. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rio de Janeiro verfügt über 21 eigene Schiffe für den Küsten- und Langstreckentransport und verfügt über Niederlassungen in den Bundesstaaten Espírito Santo und Santa Catarina.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Kontakt:

Alexander Drews

Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-3705

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 174 326-3123



