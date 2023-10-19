FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SAIETTA GROUP LS -,0011 8ZM GB00BNDM6X87
AB/FROM ONWARDS 19.10.2023 13:58 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SAIETTA GROUP LS -,0011 8ZM GB00BNDM6X87
AB/FROM ONWARDS 19.10.2023 13:58 CET