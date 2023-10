Der DAX rutschte am Vortag direkt weiter kräftig ab und konnte den 10er-EMA zuvor nicht mehr nachhaltig erobern. Nach dem kurzen Anstieg über den 10er-EMA mit dem Tageshoch bei 15.292 Punkten ging es direkt abwärts. Nach dem Verfallstermin könnte es in der kommenden Woche erneut abwärts gehen. Das würde sich mit dem üblichen saisonalen Verlauf in US-Vorwahljahren decken. Am heutigen Mittwoch stehen um 11:00 Uhr die Verbraucherpreisdaten in der Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...