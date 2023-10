Strabag-CEO Klemens Haselsteiner ist am Freitag, den 20. Oktober ab 9.42 Uhr in "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" auf Ö1 zu hören. Der Konzern will in der ressourcen- und energieintensiven Branche die Nummer eins bei der Dekarbonisierung werden. Für "Saldo" spricht Volker Obermayr mit Klemens Haselsteiner über den Kurs Richtung Klimaneutralität bis 2040 ebenso wie über die Konsequenzen aus dem Kartellverfahren und die russische Beteiligung am Baukonzern.

