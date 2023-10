Wien (www.fondscheck.de) - Die HDI Lebensversicherung baut ihre Produktpalette aus und bietet nun eine fondsgebundene ESG-Basisrente, so die Experten von "FONDS professionell".Kunden könnten aus rund 40 Fonds und ETFs wählen.Die HDI Leben biete ihre seit Januar erhältliche nachhaltige fondsgebundene Vorsorgelösung "Cleverinvest Green" nun auch als Basis- oder Rürup-Rente an. Das teile der Versicherer mit. Wie bei der "Cleverinvest Green Privatrente" stünden auch für das geförderte Pendant "Cleverinvest Green Basisrente", mit der man ab 25 Euro im Monat vorsorgen könne, nur nachhaltige Fonds zur Auswahl. Darüber hinaus werde sichergestellt, dass das konventionelle Kapital des Produkts in gleicher Höhe durch nachhaltige Kapitalanlagen innerhalb des Sicherungsvermögens gedeckt sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...