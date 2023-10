Augsburg (www.fondscheck.de) - Von Juni bis September neigen die Märkte traditionell eher zur Schwäche, so Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select Fonds (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N) der Fürst Fugger Privatbank."Sell in May and go away", laute eine Börsenweisheit. Sie gehe aber weiter: "But always remember to come back in September". Diese ebenso alte wie goldene Regel verspreche auch in diesem Jahr wieder als Orientierung zu dienen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...