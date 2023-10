Ungarn ist für BYD kein Unbekannter - in dem Land stellt der chinesische Konzern seit Jahren Elektrobusse für den europäischen Markt her. Bei seinen Elektroauto-Plänen hat BYD das Land bisher außen vor gelassen - bis jetzt. Außerdem wird das Modellangebot in Finnland erweitert. In Ungarn startet BYD mit drei Modellen: Der Atto 3, Seal und Dolphin können ab sofort in zwei Niederlassungen in der Hauptstadt Budapest bestellt werden. Damit handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...