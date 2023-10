ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nachdem er unter die SMA50 (aktuell bei 85,74 US-Dollar) gefallen ist, wieder über diese Durchschnittslinie laufen konnte. Die Bewegung ging bis an die SMA20 (aktuell bei 87,52 US-Dollar). An dieser Linie kam WTI dann mehrere Tage nicht weiter. · Aktuelle WTI Öl Analyse am 19.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Ölmarkt WTI - WTI Tradingideen - WTI Prognose & AusblickWTI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...