Der US-Telekomkonzern AT&T hat am Donnerstag Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Erstmals seit mehreren Quartalen hat der Konzern bei der Zahl der Neukunden die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde die Jahresprognose angehoben. Das kommt gut an, vor US-Börsenstart wird die Aktei knapp sechs Prozent höher gehandelt.Der freie Mittelzufluss dürfte nun bei rund 16,5 Milliarden Dollar liegen, teilte AT&T am Donnerstag in Dallas mit. Bislang hatte der Vorstand 16 Milliarden Dollar ...

