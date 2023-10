Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche gab es wieder zahlreiche Konjunkturdaten, die den Druck auf die US-Notenbank erhöhen, um die Leitzinsen weiter anzuheben, so die Börse Stuttgart.Hierzulande habe es eine ähnliche Entwicklung gegeben: Der ZEW-Index, welcher die Konjunkturerwartungen von Finanzfachleuten in Deutschland messe, habe sich im Oktober bereits den dritten Monat in Folge verbessert. Auch die US-Einzelhandelsumsätze seien zuletzt stärker als erwartet ausgefallen. In den USA seien die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf ein 16-Jahreshoch bei 4,86 Prozent geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...