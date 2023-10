© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Antonio Gravante



Am Jahrestag des Schwarzen Montag befürchten manche Marktteilnehmer, dass sich die Geschichte wiederholt. Auf Social Media machen bedrohlich aussehende Szenarien die Runde.Als die Wall Street am Nachmittag des 19. Oktober 1987 ihren Handel beendete, herrschte Panik am New Yorker Börsenparkett. Der Dow Jones war nach einem tagelangen Verkaufsrausch in nur einer Sitzung um fast 23 Prozent auf 1728 Punkte eingebrochen. Das ist bis heute der größte prozentuale Tagesverlust in der Geschichte des prestigeträchtigen US-Aktienindex. Der globale Börsencrash brannte sich als "Schwarzer Montag" ins kollektive Gedächtnis ein. Einige Akteure an der Wall Street ziehen jetzt Parallelen zur Situation von …