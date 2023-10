Schwache Zahlen des Wettbewerbers Ericsson hatten die Aktie des finnischen Telekomausrüster Nokia zuletzt bereits unter Druck gesetzt. Nun hat der Konzern selbst enttäuscht. Der ohnehin angeschlagene Wert verliert am Donnerstag noch einmal rund zehn Prozent und notiert so tief wie seit 2021 nicht mehr.Nokia gab zum einen bekannt, dass ein neues Sparprogramm aufgesetzt wird. Dazu sollen bis zu 14.000 Stellen abgebaut werden. Bis Ende 2026 will Konzernchef Pekka Lundmark zwischen 800 Millionen und ...

