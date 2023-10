Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #508 sage ich, warum ich kein Selfie mit Ingrid Krawarik wollte und warum es gut ist, dass es Peter Heinrich und Andreas Gross gibt. Beim Budget wurde die KESt-Chance verpasst. News gibt es zu Immofinanz, Andritz, FACC, Aktienkäufe bei Zumtobel, Research zu DO & CO, Telekom Austria, Event-Tipp von AMAG. Weiters eine charttechnische Einschätzung zum ATX. 8. Partner der Podcast-Roadshow für Deutschland ist Warimpex, CEO Franz Jurkowitsch: "Gerade für uns als Nischenplayer im Immobilienbereich ...

