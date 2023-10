14. bis 17. November 2023

Exhibition Center

Am 14. November ist es endlich soweit: Premiere für Nordson TEST INSPECTION's neuestes Produkt. Das Unternehmen versicherte gerade, das Geheimnis um den neuen QUADRA 7 PRO, das manuelle Röntgeninspektionssystem (MXI) auf der PRODUCTRONICA in München zu lüften. Die Messe findet vom 14. bis 17. November 2023 im Exhibition Center statt.

Nordson wird außerdem SQ3000+ Multi-Funktionssystem für AOI, SPI und CMM in Kooperation mit der smartTec GmbH and Amtest Group vorstellen zu sehen auf Stand A2.532, A2.537 und A2.540.

QUADRA 7 PRO setzt neue Maßstäbe für die manuelle 3D-/2D-Prüfung in Backend-Halbleiterbereich und revolutioniert mit der neuen Onyx®-Detektortechnologie das Inspektionsniveau grundlegend. Diese Innovation erzeugt eine herausragende Bildschärfe und einen reduzierten Rauschpegel, so dass ein höheres Maß an Präzision und Effizienz erzielt werden kann.

Der Einsatz der Dual Mode Quadra NT 4® Röhre steigert die überragende Leistung des QUADRA 7 PRO, indem zum ersten Mal eine beispiellose Flexibilität im Röhrenmodus zur Verfügung gestellt wird. Diese innovative Technologie bietet verschiedene Helligkeits- und Auflösungsmodi, zwischen denen je nach Anforderung nahtlos gewechselt werden kann, um so optimale Ergebnisse für ein breites Spektrum von Halbleiterprüfanforderungen zu erhalten.

Die neu entwickelte Revalution Software, speziell für den High-End Halbleiterbereich, produziert gestochen scharfe Bilder und bietet dem Anwender durch seine intuitive Benutzeroberfläche einen optimierten Workflow. Erweiterte Funktionen ermöglichen eine effiziente Analyse und Interpretation der Prüfdaten. Diese Funktion beschleunigt die Entscheidungsfindung und verbessert die Gesamtproduktivität in erheblichen Maße.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass Christopher Rand, MXI Produkt Manager, Nordson TEST INSPECTION so begeistert ist: "Wir freuen uns, unser Next Generation MXI-System zum ersten Mal in Europa präsentieren zu können. Nachdem wir den QUADRA 7 PRO bereist einem begeisterten asiatischen und amerikanischen Publikum vorstellen durften, freuen wir uns jetzt auf die Reaktionen in Europa. Das System ist mit der neuesten Generation der QuadraNT4-Röhre und dem neuen Onyx-Detektor ausgestattet", erklärt Rand. "Wir treiben die Entwicklung unserer Hardware- und Softwaretechnologie kontinuierlich voran, um unseren Kunden überlegene, branchenführende Lösungen für anspruchsvolle Prüfanforderungen bereitzustellen. Wir erhalten dadurch Verbesserungen im Hinblick auf Erträge, Verfahren und Produktivität. QUADRA 7 PRO ist ein großer Schritt nach vorn."

Das SQ3000+ Multifunktionssystem ist für High-End-Anwendungen wie Advanced Packaging, Mini-LED, Advanced SMT und 008004/0201 SPI ausgelegt. Als All-in-One Lösung liefert dieses hochmoderne System Prüffunktionen mit einzigartiger Präzision und Geschwindigkeit. Das besondere dieses Systems ist die standardisierte Ausrüstung mit den hochauflösenden Sensoren für die Multi-Reflection Suppression® (MRS®) Technologie für die wirksame Reduzierung reflexionsbedingter Verzerrungen, die bei glänzenden Bauteilen und spiegelnden Oberflächen häufig auftreten.

Über Nordson TEST INSPECTION

Nordson TEST INSPECTION bietet seinen Kunden aus der SMT- und Halbleiterbranche ein robustes Produktportfolio mit akustischen, optischen sowie manuellen und automatisierten Röntgen-Inspektionssystemen, Röntgen-Bauteilzählsystemen und Halbleiter-Messsensoren. Nordson TEST INSPECTION ist einzigartig positioniert, um seine Kunden mit Best-in-Class-Präzisionstechnologien, engagierten Vertriebs- und Supportteams, globaler Reichweite und seiner einzigartigen beratenden Anwendungsexpertise zu unterstützen.

Über Nordson

Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) ist ein innovativer Hersteller von Präzisionstechnologien, der skalierbares Wachstum durch eine unternehmerische Denkweise und segmentorientierte Unternehmensstruktur anstrebt, um eine dynamische Geschäftsentwicklung mit führenden Margen und Renditen zu ermöglichen. Mit seinem Direktvertriebsmodell und seiner Anwendungsexpertise bedient das Unternehmen globale Kunden bei einer Vielzahl kritischer Anwendungen. Das Unternehmen ist auf verschiedenen Endmärkten tätig, darunter Verbrauchsgüter, Medizintechnik, Elektronik und industrielle Endmärkte. Das 1954 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake, US-Bundesstaat Ohio, und unterhält Betriebs- und Serviceniederlassungen in mehr als 35 Ländern.

