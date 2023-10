Das Projekt "digitaler Euro" ist auf dem Vormarsch. Denn am Mittwoch hat die Europäische Zentralbank (EZB) die nächste Projektphase auf dem Weg zu einer digitalen Variante des Euros beschlossen. Am 01.11.2023 geht es los. Diesem Beschluss geht ein Gesetzentwurf der Frankfurter Notenbank voraus, der im Juni dieses Jahres vorgelegt wurde (AssCompact berichtete)Mit dem digitalen Euro will man wohl gegen die Etablierung digitaler Währungen anderer Länden und privater Unternehmen gewappnet sein, wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...