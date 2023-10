Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellenspezialisten hat sich an der Nasdaq Nordic heute verteuert. Es sind + 4,6 %, nachdem die Zahlen zum abgelaufenen Quartal gezeigt wurden.



Im Q3 wuchs der Umsatz organisch um 26 %. Die Erlöse betragen 69,9 Mio. SEK bzw. 6,0 Mio. €. Das Wachstum auf Basis von zwölf Monaten beziffert POWERCELL mit 42 %. Nach 244,7 Mio. SEK (+ 53 %) im Vorjahr ergibt sich für das aktuelle Gesamtjahr damit rund 350 Mio. SEK, das wären ca. 30 Mio. €.



Defizit verkleinert. Das operative Ergebnis des Quartals wurde von - 24,5 auf - 6,5 Mio. SEK verbessert. Für die ersten 9 Monate wird allerdings noch ein Defizit von 64,4 Mio. SEK (5,6 Mio. €) gezeigt.



Das Management betont, POWERCELL wachse schneller als der Markt. Bei der Vorbereitung der Serien-Auslieferung liege man im Plan. Durch die Produktionskooperation mit Bosch (Auftragsfertiger) verfüge man selbst über ein wenig kapitalintensives Geschäftsmodell und somit über einen "operativen Hebel."



Die Bewertung bleibt anspruchsvoll. Als Marktkapitalisierung ergibt sich 2,56 Mrd. SEK bzw. 221 Mio. €. Man zahlt den 7-fachen erwarteten Umsatz. Im Januar 2021 lag der Kurswert in der Spitze um den Faktor 10,7 höher, anders gesagt: Seit dieser totalen Übertreibung erfolgte eine Korrektur um 90,6 % (kalkuliert mit Tradegate-Kursdaten in €).



Helmut Gellermann



