Berlin (ots) -Die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Grüne), hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im ARD-Mittagsmagazin am Donnerstag zum Handeln aufgefordert.Durch eine Gesetzeslücke bei der Reform der Ausbildung zum Psychotherapeuten finden Studierende nach ihrem Master keinen Weiterbildungsplatz, weil dessen Finanzierung nicht geklärt ist. "Wir haben erstmal grundsätzlich den richtigen Schritt gemacht, das Psychotherapiestudium zu reformieren. Doch nun haben wir das Problem, dass einerseits individuell für die angehenden Therapeuten als auch für die Weiterbildungsstätten die Finanzierung nicht gesichert ist", so Kappert-Gonther. Man müsse nun die Frage lösen, ob es eine Fondslösung geben könne, "wo die Stätten, wie Krankenhäuser und Gemeindepsychiatrien, zusammenlegen und zusammen mit der Krankenkasse vorangehen oder ob wir auch Steuermittel brauchen."Denn klar sei, so die 56-Jährige, dass der Bedarf an Psychotherapie größer werde, da auch die Zahl seelischer Erkrankungen im Rahmen der multiplen Krisen weiter zunähme. "Der Bedarf, den wir jetzt schon nicht decken, wird in Zukunft steigen."Kirsten Kappert-Gonther war vor ihrer Zeit im Bundestag als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und als niedergelassene Psychotherapeutin tätig.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5630264