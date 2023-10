Valerie Brunner wird Vorstandsmitglied in der RBI. Sie habe sich in einem mehrstufigen Hearing-Verfahren als beste Kandidatin durchgesetzt, teilt die RBI mit. Valerie Brunner wird ab 1. November 2023 die Verantwortung für den Bereich CIB Customer Coverage übernehmen und Peter Lennkh nachfolgen, der Ende August aus dem Vorstand der RBI ausgeschieden ist. Valerie Brunner ist derzeit in der RBI für institutionelle Kunden zuständig. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Valerie Brunner, die über langjährige Erfahrung im Corporate und Investment Banking verfügt, das Vorstandsteam der RBI komplettieren können. Gemeinsam mit Lukasz Januszewski wird sie das Corporate und Investment Banking der RBI weiterentwickeln", sagte Erwin Hameseder, ...

