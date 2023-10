DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - 15.000er-Marke im DAX hält noch

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am Donnerstag ist es am deutschen Aktienmarkt nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 15.045 Punkten, nachdem er am Vormittag mit 14.985 kurz unter die runde Marke gefallen war. Weiterhin hohe Zinsen, eine schleppende Wirtschaft sowie die andauernde geopolitische Unsicherheit sorgen dafür, dass sich die Käufer am Aktienmarkt momentan in Zurückhaltung üben. Derweil hatte die Berichtssaison ihren ersten großen Tag. Zahlen gab es von SAP, Sartorius, Heidelberg Materials und der Deutschen Börse. Während die Anleihen momentan nicht als sichere Häfen gelten, da hier mit weiter steigenden Marktzinsen gerechnet wird, ist Gold mit 1.846 Euro je Feinunze der Profiteur der Stunde.

Solide Zahlen von SAP werden honoriert

Für das DAX Schwergewicht SAP ging es um 5,1 Prozent nach oben. Nach Einschätzung von Berenberg hat SAP die Erwartungen im dritten Quartal bei der Rentabilität deutlich übertroffen, auch wenn der Cloud-Umsatz die Konsensschätzung um 2 Prozent verfehlte. Beim Thema Rentabilität sei die EBIT-Prognose für das vierte Quartal nun eher konservativ.

Die Aktie der Deutschen Börse gewann nach Zahlen 0,3 Prozent. Wie Jefferies anmerkte, lag das Betriebsergebnis weitgehend im Rahmen der Erwartungen, wenn man die Sonderkosten im Zusammenhang mit der jüngst übernommenen Simcorp berücksichtige.

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius (+1,3%) hat nach der Senkung seiner Jahresprognose vergangene Woche bekräftigt, dass er mittel- und langfristig grundsätzlich positiv in die Zukunft schaut. Unsicherheiten aufgrund der globalen politischen und wirtschaftlichen Situation seien allerdings weiterhin hoch, teilte der DAX-Konzern mit.

Beim Kapitalmarkttag der Merck KGaA (+3,1%) lag der Fokus für die UBS-Analysten auf dem Umsatzwachstum im nächsten Jahr und den Signalen, die eine Erholung in den Bereichen Process Solutions und Electronics implizieren. Im Geschäftsjahr 2024 rechnet Merck mit einer Rückkehr zu organischem Umsatzwachstum im Gesamtunternehmen.

Heidelberg Materials (-1,6%) erfüllte mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen der Citigroup. Redcare Pharmacy litten unter der Zahlenvorlage des Wettbewerbers DocMorris und gingen 8,6 Prozent tiefer aus dem Handel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.045,23 -0,3% +8,06% DAX-Future 15.145,00 -0,4% +5,67% XDAX 15.052,95 -0,0% +8,53% MDAX 24.437,24 -1,1% -2,71% TecDAX 2.895,17 -0,6% -0,89% SDAX 12.391,92 -1,9% +3,91% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,68 -11 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 10 30 0 3.309,4 71,1 62,8 MDAX 13 35 2 415,6 21,9 25,2 TecDAX 10 20 0 960,6 24,8 19,3 SDAX 18 48 4 111,7 21,1 14,7 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2023 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.