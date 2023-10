Käuferstreik im Fondshandel - nur Geldmarkt- und einige Nachhaltigkeitsfonds kommen weiter gut an. Immobilienportfolios werden fast nur verkauft, die Preise sind an der Börse viel niedriger als die von den Fondsgesellschaften ausgewiesenen.19. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auch im Fondshandel ist angesichts der vielen Belastungsfaktoren Zurückhaltung angesagt."Krieg in Nahost, Inflation, hohe Zinsen, Rezession - das alles bereitet Sorgen und bremst jede Erholung aus", erklärt Jan Duisberg, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...