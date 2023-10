Heidelberg (ots) -



In diesem Fall gibt es tatsächlich kein "Ja, aber". Der Nahostkonflikt ist komplex und vielschichtig, dieser Krieg ist es nicht: Es ist der Überfall einer Terrormiliz, die wahllos Zivilisten massakrierte. Kleinkinder und Festivalbesucher sind keine "Besatzer", Synagogen keine Außenstellen des Staates Israel. Kritik an Israel (die oft berechtigt ist) und Mitgefühl mit den Menschen in Gaza dürfen niemanden davon abhalten, den barbarischen Angriff zu verurteilen - ebenso wie Übergriffe auf Juden in Deutschland.



