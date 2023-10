BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu hat auf seiner Jahresveranstaltung eine neue Version seines großen Sprachmodells Ernie vorgestellt, doch die Aktie reagiert mit Kursverlusten. Was dahinter steckt. Die Aktie von Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085) fällt auch heute in...

Den vollständigen Artikel lesen ...