Die Übernahme wird Dateneinblicke, Studienoptimierung und Wertschöpfung in der gesamten klinischen Entwicklung voranbringen

Veristat, eine wissenschaftliche Full-Service-Organisation für klinische Forschung und Beratung (CRO), hat Instat Clinical Research übernommen, eine auf Biometrie spezialisierte CRO mit einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte bei der Umwandlung komplexer Daten in präzise Studienergebnisse.

Die Übernahme stärkt Veristats Expertise und Lösungen im Bereich Biometrie, einer der Aktivitäten mit den bedeutendsten Folgen für die klinische Forschungsarbeit. Instat bringt ergänzendes Wissen in die globalen Datenmanagement-, Biostatistik- und statistischen Programmierteams von Veristat mit Mitarbeitern in den USA und Indien ein. Instat verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden, um die Gestaltung klinischer Studien sowie die Erfassung, Integration und Analyse von Daten zu optimieren, um den Anforderungen globaler Regulierungsorganisationen in den USA, Europa und Asien gerecht zu werden. Die Hinzufügung des Standorts in Indien ergänzt die bestehende Niederlassung von Veristat in Taipeh und bietet Kunden Zugang zu einem Team rund um die Uhr, um zeitnah Daten bereitzustellen und die Zykluszeiten für die Arzneimittelentwicklung zu verkürzen.

"Unsere Kunden müssen in der Lage sein, die aus ihren Studiendaten gewonnenen Erkenntnisse sowohl in der Entwurfsphase als auch bei der Durchführung ihrer Studienprogramme zu verstehen und schnell darauf zu reagieren", sagte Patrick Flanagan, Chief Executive Officer von Veristat. "Instat verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, da es über 100 von Sponsoren geleitete klinische Studien unterstützt, über 150 statistische Analysepläne verfasst und an über 30 Zulassungsanträgen teilgenommen hat. Die Aufnahme der erfahrenen Talente von Instat wird unsere Fähigkeit weiter stärken, Kunden dabei zu helfen, ihre Medikamente und Biologika schneller auf den Markt zu bringen."

Die Biometrie-Teams von Veristat und Instat verfügen beide über umfangreiche Fachkenntnisse in den Bereichen statistische Beratung, klinische Datenprogrammierung, statistische Analyse, Datenmanagement und Projektmanagement und unterstützen die Entwicklung komplexer biologischer und medikamentöser Therapien zur Behandlung seltener Krebsarten, Erkrankungen des Zentralnervensystems bzw. neurologischer Erkrankungen, endokriner/metabolischer Störungen und Infektionskrankheiten sowie diverse weitere Therapiebereiche.

"Mit der Weiterentwicklung der Biotherapeutika entwickelt sich auch die Biometrie, die eindeutige Grundlage der klinischen Forschung, weiter", erklärte Kyle McBride, CEO und Mitbegründer von Instat. "Instat verfügt über die ideale Mischung aus Talent, technischem Scharfsinn und technologischen Lösungen, um mit diesem Wandel Schritt zu halten und statistisches Verständnis für den vollständigen Lebenszyklus der klinischen Entwicklung zu vermitteln. Im Namen des gesamten Instat-Teams sehen wir der Zusammenarbeit mit Veristat zuversichtlich entgegen und freuen uns, unser nächstes Kapitel zusammen mit Veristat aufzuschlagen. Unser Beitritt ermöglicht es uns, unseren Kunden End-to-End-Services auf Weltklasse-Niveau anzubieten und gleichzeitig mit der Geschwindigkeit und Effektivität zu agieren, die unsere Kunden von uns erwarten."

Weitere Informationen über die biometrischen Dienste von Veristat finden Sie unter: https://www.veristat.com/services/biometrics

Über Veristat

Veristat ist eine wissenschaftliche Full-Service-Organisation für klinische Forschung und Beratung (CRO), die strategische Planung, regulatorisches Fachwissen und die Durchführung klinischer Studien miteinander verbindet, um die komplexesten und neuartigsten Therapien schnell vorwärts bringen zu können. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um die schnelle Bereitstellung ihrer lebensverändernden Therapien zu unterstützen und ihnen zu helfen, inmitten von Unsicherheiten fundierte Entscheidungen zu treffen. Unsere wissenschaftlichen Experten führen die Planung und Umsetzung der globalen Aktivitäten, die für klinische, regulatorische oder Vermarktungsprogramme erforderlich sind, umfassend und effizient durch.

Unser Schwerpunkt auf der Entwicklung neuartiger Medikamente und fast 30 Jahre Erfahrung bilden die Grundlage für unsere vielseitige Herangehensweise und unser kühnes wissenschaftliches Denken, um bisher Unmögliches möglich zu machen. Unsere Kunden verlassen sich auf unsere bahnbrechende Expertise und zuverlässige Umsetzung für schnelle und positive Resultate bei der Unterstützung ihrer Biologika und Medikamente zur Behandlung seltener Krebsarten, ZNS-/neurologischer Störungen, endokriner/Stoffwechselstörungen und Infektionskrankheiten. Wir sind ... Mutig. Wissenschaftlich. Vielseitig. Veristat.

Über Instat

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 fungiert Instat als vertrauenswürdiger Partner für Kunden aus der Pharma-, Biotechnologie- und Medizingeräteindustrie und integriert sein zuverlässiges Expertenteam nahtlos, um qualitativ hochwertige Ergebnisse und innovative Lösungen zu liefern. Instat bietet umfassende biometrische Dienstleistungen (Datenverwaltung und Statistik) für alle Phasen der klinischen Arzneimittelentwicklung.

Mit durchschnittlich 27 Jahren Branchenerfahrung in der obersten Führungsebene verfügen Instat-Experten über das praktische Fachwissen, um Studien zu entwerfen, regulatorische Dokumente zu erstellen, und Kunden bei der Einreichung und Zulassung von Arzneimitteln weltweit zu unterstützen. Instat hat sich zum Ziel gesetzt, neue Produkte schnell auf dem Markt verfügbar zu machen und denen zukommen zu lassen, die ein gesünderes Leben anstreben. Dieses Ziel beginnt mit der Arzneimittelentwicklung eines Kunden. Durch die analytische Expertise von Instat werden gemeinsam Fortschritte erzielt, um eine gesündere Zukunft zu unterstützen.

